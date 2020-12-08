Появился новый олимпийский вид спорта

Это привлечет молодежь.

Брейк-данс был добавлен в список олимпийских видов спорта на Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает zakon.kz.

По информации Sky News, это решение было подтверждено Международным олимпийским комитетом в понедельник, поскольку он стремится привлечь более молодую аудиторию к историческому соревнованию.

Другие недавно добавленные виды спорта включают скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг, которые будут представлены на отложенных Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

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