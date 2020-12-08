Появился новый олимпийский вид спорта
Это привлечет молодежь.
Фото : Getty Images - Getty8 декабря 2020, 18:00
Брейк-данс был добавлен в список олимпийских видов спорта на Играх 2024 года, которые пройдут в Париже, передает zakon.kz.
По информации Sky News, это решение было подтверждено Международным олимпийским комитетом в понедельник, поскольку он стремится привлечь более молодую аудиторию к историческому соревнованию.
Другие недавно добавленные виды спорта включают скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг, которые будут представлены на отложенных Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
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