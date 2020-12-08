Как будут проходить экзамены в вузах 

В период зимней сессии планируется провести более 150 тыс. экзаменов.

В настоящее время в казахстанских вузах обучение проходит в дистанционном и смешанном форматах. Экзамены по итогам осеннего семестра будут проведены согласно академическому календарю в декабре 2020 года и январе 2021 года, сообщает zakon.kz.

В период зимней сессии планируется провести более 150 тыс. экзаменов. В связи с переходом на дистанционное обучение экзамены в основном будут проводиться дистанционно.

По таким направлениям, как "Педагогические науки", "Гуманитарные и социальные науки", "Информационно-коммуникационные технологии", "Журналистика", "Бизнес, управление и право" и др., экзамены пройдут в виде тестирования, написания эссе, защиты проектов.

По специальностям инженерных, обрабатывающих отраслей, сельского хозяйства, здравоохранения и др. с учетом специфики учебных дисциплин сессия будет организована очно.

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