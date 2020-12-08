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Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах Казахстана

Синоптики прогнозируют сильный мороз и туман.

Фото : Pixabay8 декабря 2020, 18:25

РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение на 9 декабря в семи областях Казахстана, передает zakon.kz.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске ночью и утром возможен туман.

На севере Мангистауской области сохранится сильный мороз — до 22°С.

В Акмолинской области 9 декабря местами ожидается метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Восточно-Казахстанской области днем местами возможен сильный снег. Местами метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается снег. Местами низовая метель, туман. Ветер западный, ночью местами 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами возможен туман. В Таразе временами ожидается туман.


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