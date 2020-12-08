За педофилию осудили участника шоу "Давай поженимся" 

Его приговорила к 13 годам колонии.

В Санкт-Петербурге суд приговорил Руслана Казанцева к 13 годам колонии, передает zakon.kz.

Его признали виновным в педофилии.

В 2019 году с заявлением в полицию обратилась его соседка. Она заподозрила Казанцева в связи с ее дочерью. Также было установлено, что от его действий пострадала еще одна 11-летняя девочка.

Как отмечает издание Lenta.ru, в 2018 году на шоу "Давай поженимся" Казанцев заявлял, что не смог найти любовь из-за трудного детства. По его словам, это сформировало у него заниженную самооценку.

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