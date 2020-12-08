Три волонтера Кызылординской области были награждены международной премией "Волонтер года"

О проделанной работе и уникальных проектах, которые были реализованы в течение года, выйдя на прямую связь, рассказали и волонтеры из разных областей.

Сегодня с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония закрытия Года волонтера. На совещании в онлайн-формате Президент выразил особую благодарность всем, кто в трудный период показал пример милосердия, единства, а также активистам гражданского общества, в том числе волонтерам. В мероприятии в онлайн режиме приняла участие молодежь из разных регионов, которая представила результаты своих проектов, посвященных волонтерской деятельности.

Волонтеры, собравшиеся в столичном фронт-офисе, представили проекты и предложения, направленные на решение социальных и общественных задач, реализованных в период пика борьбы с пандемией, а также рассказали о работе каждого региона в Год волонтера.

О проделанной работе и уникальных проектах, которые были реализованы в течение года, выйдя на прямую связь, рассказали и волонтеры из разных областей.

Глава государства, отметив важность продолжения добрых дел и благотворительных проектов, необходимых для развития общественной жизни, сказал о необходимости принятия "Дорожной карты" по совершенствованию волонтерской деятельности.

После мероприятия аким области Гульшара Абдыкаликова отметила заслуги граждан, проявивших гражданскую активность и учавствовавших в благотворительных акциях в сложный период.

Сегодня мы с вами стали свидетелями официального закрытия Года волонтера с участием Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Выражаю искреннюю признательность более 1000 волонтерам региона, которые совершали добрые дела. Все это результат большого труда. Выражаю всем огромную благодарность, - сказала аким области Гульшара Абдыкаликова.

На торжественной встрече прошла церемония вручения международной премии "Волонтер года", цель которой - поощрение волонтеров и волонтерских групп, отечественных и международных волонтерских организаций, внесших вклад в решение социальных и общественных задач. Среди тысяч претендентов со всего мира обладателями премии стали и 3 волонтера из Кызылординской области. Среди них руководитель общественного объединения "Жылы жүрек жастар", руководитель направления BIRGEMIZ: QAMQOR Сагатбек Сиюов, главный акушер Кармакшинской районной больницы, волонтер Асем Мерекова и специалист дома Жырау имени К.Рустембекова, волонтер Айдынбек Скендиров.

Аким области вручила также нагрудный знак "Халық алғысы" 3 активистам, оказавшимся в центре общественной деятельности в период пандемии. В числе награжденных - заместитель директора КГУ "Молодежный ресурсный центр" Талгат Тлес, консультант областного филиала "Молодежное крыло "Jas Otan" Асем Какарманова, специалист КГУ "Региональный центр коммуникаций" Ержан Жамбыл.

Отметим, что Кызылординская область в начале этого года одной из первых по Республике создала "Штаб добровольцев Сыра", который объединил около 700 волонтеров. При поддержке Главы государства было организовано более тысячи благотворительных мероприятий.

Силами волонтеров и предпринимателей построено 11 домов для малообеспеченных и нуждающихся в помощи граждан. Через Фонд "Birgemiz Qyzylorda" оказана помощь более 24 тысячам семей.

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