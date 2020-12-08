Порядка 100 объектов питания проверила межведомственная группа в столице

В виде профилактики было дано разъяснение по использованию газовых баллонов на объектах социальной инфраструктуры с привлечением СМИ.

В Нур-Султане продолжает свою работу межведомственная рабочая группа по соблюдению требований безопасной эксплуатации бытовых баллонов.

Так, на сегодняшний день эксперты провели инструктаж в сотне объектов общепита. В районе Байконыр проведена профилактическая беседа с 39 объектами общепита, 11 АГЗС; 5 домов барачного типа; в районе Есиль – 10 объектов общепита, в районе Сарыарка – 30 объектов общепита; в районе Алматы – 20 объектов общепита, 2 общежития.

В виде профилактики было дано разъяснение по использованию газовых баллонов на объектах социальной инфраструктуры с привлечением СМИ.

Также проведен семинар посредством Zoom с объектами предпринимательства.

Вместе с тем, в случае письменного обращения граждан с указанием факта нарушения и наименованием субъекта (объекта) предпринимательства, будут организованы проверочные мероприятия согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан с применением административных мер, – отметили в жилищной инспекции.

Напомним, по поручению акима столицы Алтая Кульгинова была создана рабочая группа, в нее вошли представители ДЧС, МВД, жилищной инспекции, акимата, департамента промышленной безопасности, которые проверяют точки общепита на соблюдение пожарной безопасности.

Работа по данному направлению ведется на постоянной основе.

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