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40 человек эвакуировали из-за сувенирной гранаты в Караганде

Уборщица под мусором нашла предмет, похожий на гранату.

Фото : belnovosti.by8 декабря 2020, 19:14

В Караганде уборщица кафе нашла в подсобке предмет, похожий на гранату, сообщает zakon.kz.

8 декабря около 16.00 в ЦОУ УП города Караганды поступил звонок от 48-летнего индивидуального предпринимателя. Он сообщил, что работница техперсонала в подсобном помещении заведения общепита, расположенного в одном из домов микрорайона Восток-1, под мусором нашла предмет, похожий на гранату, - сообщили в полиции.

Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место направлены все экстренные службы.

Из здания жилого дома и заведения общепита эвакуировано более 40 человек.

Сотрудниками полиции найденный предмет осмотрен – им оказалась не представляющая никакой опасности сувенирная граната.


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