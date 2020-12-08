40 человек эвакуировали из-за сувенирной гранаты в Караганде

Уборщица под мусором нашла предмет, похожий на гранату.

В Караганде уборщица кафе нашла в подсобке предмет, похожий на гранату, сообщает zakon.kz.

8 декабря около 16.00 в ЦОУ УП города Караганды поступил звонок от 48-летнего индивидуального предпринимателя. Он сообщил, что работница техперсонала в подсобном помещении заведения общепита, расположенного в одном из домов микрорайона Восток-1, под мусором нашла предмет, похожий на гранату, - сообщили в полиции.

Оперативным дежурным ДП Карагандинской области на место направлены все экстренные службы.

Из здания жилого дома и заведения общепита эвакуировано более 40 человек.

Сотрудниками полиции найденный предмет осмотрен – им оказалась не представляющая никакой опасности сувенирная граната.

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