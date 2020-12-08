Более 150 тыс. жителей столицы проверили свой избирательный участок

Чтобы поменять свой избирательный участок в связи с нахождением в день голосования не в месте постоянной регистрации, необходимо до 10 декабря обратиться в местный исполнительный орган (МИО) по месту своего пребывания с письменным заявлением о включении в соответствующий список избирателей.

152 тысячи жителей столицы проверили себя в списках избирателей, а также свои участки для голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихата. Об этом в ходе прямого эфира на официальной странице акимата в "Инстаграме" сообщил заместитель председателя правления АО "Astana Innovation" Аскар Таксимов.

Более 152 тысяч жителей Нур-Султана проверили себя в списках избирателей и свой избирательный участок. Списки избирателей формируются на основании постоянной прописки по месту жительства, – отметил Аскар Таксимов.

Чтобы поменять свой избирательный участок в связи с нахождением в день голосования не в месте постоянной регистрации, необходимо до 10 декабря обратиться в местный исполнительный орган (МИО) по месту своего пребывания с письменным заявлением о включении в соответствующий список избирателей. МИО, в свою очередь, организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей, где он планирует голосовать.

Спикер рассказал и о том, как можно проверить себя в списке избирателей и найти свой участок для голосования.

Для горожан запущены сервисы по проверке избирательного участка. Проверить свой избирательный участок можно с помощью четырех способов. Первый – это веб портал города Нур-Султан astana.gov.kz. На его главной странице есть баннер "Найти свой избирательный участок". Второй – мобильное приложение Smart Astana, раздел "Городские услуги". Третий – это Телеграмм чат-бота @smartastana_bot, раздел "Услуги". Четвертый – единый контакт-центр iKomek по телефону 109 в режиме 24/7. Вы можете обратиться путем запроса посредством телефонного звонка или электронного обращения. В режиме онлайн можно получить номер избирательного участка, адрес и наименование центра, а также отметку местонахождения избирательного участка на карте, – пояснил спикер.

При этом при онлайн-проверке нужно указать ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом).

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