Эффективность вакцины Pfizer официально подтверждена в США

Американский регулятор подтвердил заявленную эффективность вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США подтвердило эффективность в 95% вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, передает zakon.kz со ссылкой на сайт управления.

Отмечается, что такой уровень эффективности достигается через семь дней после введения второй дозы вакцины.

В запланированных промежуточных и финальных анализах эффективность вакцины через семь дней после второй дозы составила 95% у участников без подозрений на то, что они переболели инфекцией SARS-CoV-2 и более 94% в группе участников, среди которых были переболевшие, - говорится в сообщении.

При этом после первой дозы вакцины ее эффективность оценивается в 82%, однако неизвестно снижается ли уровень защиты через три недели после введения препарата.

При тяжелых случаях заболевание введение первой дозы препарата было эффективно в 88,9% случаев.

Вакцина относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе.

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