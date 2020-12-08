На МКС собрали первый урожай редиса

Эксперимент явился первым случаем, когда NASA вырастила редис в условиях орбитальной лаборатории.

На Международной космической станции астронавты впервые собрали урожай редиса, передает zakon.kz со ссылкой на NASA.

В NASA выбрали редис, потому что он хорошо изучен и достигает зрелости всего за 27 дней. Эти корнеплоды также питательны и съедобны, - говорится в сообщении.

Эксперимент с растениями, получивший название Plant Habitat-02 (PH-02), является первым случаем, когда NASA вырастило редис в орбитальной лаборатории.

В камере использовались красные, синие, зеленые и белые светодиоды с широким спектром, чтобы обеспечить разнообразный свет для стимулирования роста растений. Сложные системы контроля обеспечивали подачу воды.

Камеры контроля и более 180 датчиков позволили исследователям отслеживать рост растений, а также регулировать уровень влажности, температуру и концентрацию углекислого газа.

Эксперимент позволит определить оптимальный баланс ухода и поливки, необходимый для получения качественных растений. При выращивании в среде невесомости редис практически не требовал ухода от экипажа.

В NASA выбрали редис, потому что он хорошо изучен и достигает зрелости всего за 27 дней. Эти корнеплоды также питательны и съедобны, - говорится в сообщении.

Эксперимент с растениями, получивший название Plant Habitat-02 (PH-02), является первым случаем, когда NASA вырастило редис в орбитальной лаборатории.

В камере использовались красные, синие, зеленые и белые светодиоды с широким спектром, чтобы обеспечить разнообразный свет для стимулирования роста растений. Сложные системы контроля обеспечивали подачу воды.

Камеры контроля и более 180 датчиков позволили исследователям отслеживать рост растений, а также регулировать уровень влажности, температуру и концентрацию углекислого газа.

Эксперимент позволит определить оптимальный баланс ухода и поливки, необходимый для получения качественных растений. При выращивании в среде невесомости редис практически не требовал ухода от экипажа.

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