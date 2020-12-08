В актауской больнице детей кормят червями

Больница переложила ответственность на поставщика.

Жительница Актау выложила в социальные сети ролик, на котором она демонстрируют кашу с червями, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, ранее уже был подобный инцидент. По словам региональных чиновников, еду готовят не в стенах больницы. Привозит сюда обеды местное ТОО.

Мы ее просто в готовом виде подаем на стол детям, а то, что внутри допустим в макаронах, кашах, насекомые попадаются, естественно мы за это ответственность не несем, - сообщил пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.

Тем не менее, поставщика горячего питания чиновники о тараканах в еде известили. И пригрозили, что расторгнут с ним договор. Владелица же ТОО уверена, насекомые в каше - это проделки конкурентов.

Я не знаю, как они делают, что они делают, ложатся в больницу, не могу никого обвинить, я никого не ловила, у нас этого нет. Я могу сказать только одно, что это козни конкурентов, вот и все. Просто нечестная конкуренция, - утверждает поставщик горячего питания Зарета Фаталиева.

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