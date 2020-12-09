Глава КСК оказался на скамье подсудимых из-за сосульки

Он перекладывает вину на кондиционер.

В Алматы председатель КСК попал на скамью подсудимых из-за смерти пенсионерки от упавшей сосульки, передает zakon.kz.

Трагедия произошла два года назад, когда погибла 60-летняя Наталья Шамузова от упавшей на нее огромной сосульки с жилого комплекса. Травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте. Тогда в акимате заявили: коммунальщики плохо счистили снег и лед с крыши, говорится в сюжете КТК.

Обвиняемый уверят, лед с крыши убирали регулярно. Он предполагает, что глыба, которая убила пенсионерку, образовалась под козырьком из-за кондиционера, который установила жительница дома. Казбек Карибаев считает: если бы слив был внутри здания, трагедии удалось бы избежать.

Я оценил это все наверху, на крыше. Сколько льда надо убрать, в каком количестве. Мы саму трассу закрыли полностью. Оградили, чтобы машины там не ездили. И все машины, которые припаркованные, мы убрали их. Весь лед я стряс, он упал вниз, - заявил промышленный альпинист Бекзат Жаксыбаев.

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