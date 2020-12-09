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Байден планирует провести виртуальную инаугурацию

На мероприятие Байден может прибыть на поезде. А сама церемония по большей части будет виртуальной.

Фото : EPA/UPG9 декабря 2020, 00:50

Инаугурация Джозефа Байдена в качестве президента США состоится в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 8 декабря, телеканалу CNN рассказал конгрессмен Джеймс Клайберн, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Клайберна назначили сопредседателем комитета, который будет организовывать инаугурацию 20 января 2021 года. По его словам, мероприятие пройдет в таком же формате, как и предвыборный съезд Демократической партии в Милуоки в штате Висконсин в августе 2020 года.

Я думаю, президент принесет присягу традиционным образом, но на этот раз инаугурация на 75-80%, вероятно, будет виртуальной, - заявил законодатель.

Также источник телеканала заявил, что рассматривается возможность того, что Байден прибудет в Вашингтон из Уилмингтона на поезде. Так новоизбранный глава Белого дома добирался на работу, когда был сенатором от штата Делавэр.


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