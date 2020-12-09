Президент Венесуэлы рассказал о подготовке на него покушения
Мадуро пришлось изменить свой маршрут в целях безопасности.
Фото : Marcos Salgado Xinhua Global Look Press9 декабря 2020, 01:31
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что в день парламентских выборов - 6 декабря - на него готовилось покушение, передает zakon.kz со ссылкой на tvzvezda.
Из-за этого лидеру страны пришлось изменить участок для голосования. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции, которую политик транслировал в Twitter.
Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства в день выборов, - рассказал президент.
Ранее Мадуро высказал намерение совершить визит в Москву летом 2021 года и встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
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