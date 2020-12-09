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Президент Венесуэлы рассказал о подготовке на него покушения

Мадуро пришлось изменить свой маршрут в целях безопасности.

Фото : Marcos Salgado Xinhua Global Look Press9 декабря 2020, 01:31

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что в день парламентских выборов - 6 декабря - на него готовилось покушение, передает zakon.kz со ссылкой на tvzvezda.

Из-за этого лидеру страны пришлось изменить участок для голосования. Об этом он рассказал на своей пресс-конференции, которую политик транслировал в Twitter.

Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства в день выборов, - рассказал президент.

Ранее Мадуро высказал намерение совершить визит в Москву летом 2021 года и встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.


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