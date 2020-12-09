Несколько секунд вне номера отеля обошлись постояльцу в тысячи долларов

На Тайване иностранца оштрафовали на огромную сумму за восемь секунд нарушения самоизоляции.

На Тайване филиппинец заплатил $3500 за то, что на несколько секунд вышел из гостиничного номера в коридор, нарушив тем самым самоизоляцию, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Отмечается, что мужчина на восемь секунд вышел из комнаты в коридор, чтобы оставить вещь у двери соседнего номера, где на карантине сидел его друг.

Нарушителя зафиксировали камеры наблюдения, и администрация отеля тут же связалась с городским департаментом здравоохранения.

Несмотря на то, что филиппинец ни с кем не контактировал и не покидал пределы отеля, сотрудники ведомства выписали ему штраф в размере 100 000 тайваньских долларов (около $3,5 тысячи).

С начала пандемии власти Тайваня не вводили строгий локдаун, но провели массовое тестирование и усилила контроль над теми, кто въезжает в страну. По местным законам туристам и работникам, которые пересекают границу, запрещено покидать место самоизоляции.

Всего на острове, где живет более 23 миллионов человек, зафиксировали 716 случаев заражения коронавируса.

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