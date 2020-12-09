Пять человек погибли в результате крушения вертолета во Франции

Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

Вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в Альпах во французском департаменте Савойя, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает в Twitter префектура региона.

По данной информации, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы.

Пилот вертолета выжил, однако находится в тяжелом состоянии. На борту вертолета находилось шесть человек — четверо сотрудников компании French Air Service и двое спасателей. По информации префектуры, крушение произошло на высоте примерно 1,8 км около 19:10 (01:10 по Нур-Султану).

О крушении вертолета стало известно 8 декабря. Сообщалось, что сигнал тревоги подал пилот, который успел катапультироваться.

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