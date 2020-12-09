ЧМ-2022: Стала известна дата приезда действующих чемпионов мира в Казахстан 

Также Казахстану предстоит сыграть с Украиной, Финляндией и Боснией и Герцеговиной.

Сегодня стало известно расписание матчей отборочного раунда чемпионата мира 2022 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Действующие чемпионы мира сборная Франции приедет в Казахстан в первом же матч турнира, поединок пройдет 28 марта, вторая же игра команд состоится 13 ноября.

Помимо Франции Казахстану предстоит сыграть с Украиной (21 марта и 1 сентября), Финляндией (4 сентября и 12 октября) и Боснией и Герцеговиной (7 сентября и 9 октября).

Отметим, что из групп в финальную стадию напрямую выйдут только первые места, вторые сыграют в стыковых матчах.





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