Из-за расистского скандала был прерван матч Лиги чемпионов в Париже

Матч между "Пари Сен-Жермен" и "Истанбул Башакшехир" был прерван после расистских высказываний судьи.

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

На 15-й минуте игры на парижском стадионе "Парк де Пренс" судьи показали красную карточку помощнику тренера, бывшему участнику сборной Камеруна Пьеру Вебо.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism — UEFA (@UEFA) December 8, 2020

При этом резервный арбитр якобы оскорбительно отозвался о цвете кожи камерунца. Судейская бригада из Румынии в свое оправдание заявила, что арбитр произнес слово "Negru", которое в румынском языке означает черный цвет, а Вебо принял его за близкое по звучанию расистское описание чернокожих людей.

Игроки турецкого клуба покинули поле вскоре после словесной перепалки судей и представителей "Истанбула". Позднее они решили не возвращаться на поле в этот вечер. Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил, что оставшиеся 75 минут матча будут сыграны 9 декабря. Судейскую бригаду полностью обновят, заверили в УЕФА, пообещав немедленно приступить к тщательному расследованию инцидента.

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