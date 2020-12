Из-за расистского скандала был прерван матч Лиги чемпионов в Париже

Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" и турецким "Истанбул Башакшехир" во вторник, 8 декабря, ознаменовался расистским скандалом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.



Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism