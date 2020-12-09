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Число умерших от коронавируса казахстанцев превысило 2 100

За прошедшие сутки было зарегистрировано 215 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Фото : zakon.kz.9 декабря 2020, 08:33

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 9 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 986 человек, среди которых 1 003 детей. В стационарах находится – 3 747 пациент, на амбулаторном уровне – 10 239 человек. 231 человек находятся в тяжелом состоянии, 33 – крайней степени тяжести, 38 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 9 человек. Всего с 13 марта зарегистрированы 2 105 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 9 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 215 случаев заболевания. За сутки выздоровели 109 человек.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 43 339, случаев с летальным исходом - 456, всего выздоровели – 31 141 человек.


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