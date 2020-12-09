В Алматинской области области помогли воплотить в реальность мечту начинающих бизнесменов

500 тысяч тенге получили начинающие бизнесмены в Алматинской области.

Сегодня состоялось торжественное награждение победителей первого конкурса проектов "Jer Jannaty Jetisy". В Центре обслуживания молодежи в торжественной обстановке призерам были вручены награды. Разделил радость с участниками заместитель акима Алматинской области Рустам Али, сообщает zakon.kz.

По словам Рустама Али, такие конкурсы нужны для развития молодежи.

У многих молодых парней и девушек есть идеи, но нет средств реализовать их. Теперь думаю у вас получится воплотить вашу мечту в реальность. Сейчас Елбасы и Президент страны уделяет большое внимание сфере Ассамблеи. В дальнейшем есть и другие масштабные проекты. Поздравляю вас с победой - подчеркнул заместитель акима области.

Затем Рустам Али вместе с руководителем "Қоғамдық келісім" Сандугаш Дуйсеновой победителям врученли благодарственные письма, денежные сертификаты в размере 500 тыс. тенге.

На эти средства они смогут приобрести необходимое оборудование для развития бизнеса.

Напомним, главными условиями участия в JJJ было то, что участники должны быть жителями сел Алматинской области в возрасте до 35 лет, безработными, без действующих кредитов и ИП. Толчком для создания проекта послужили межэтнические столкновения среди молодого поколения, которыми двигает безработица.

Специально созданная конкурсная комиссия, в составе которой были представители Палаты предпринимателей "Атамекен", бизнес сообщества, волонтеского клуба Lider.Kz и сотрудников КГУ "Қоғамдық келісім" отобрали самые лучшие проекты.

Бизнес-идеи были самые разные, среди них центр полиграфических услуг, клуб игр и развлечений, цех по сборке мебели, кулинария, детский образовательный центр, изготовление пластиковых окон, пошивочные мастерские, прачечные, салоны красоты, центры по оказанию бухгалтерских услуг, открытие интернет- магазина по продаже одежды, разведение КРС, автомойки и многое другое.

Напомним, со дня объявления о начале приема на участие в конкурсе, было подано более 80 бизнес идей со всех уголков Алматинской области.

Отметим, победители получили возможность проконсультироваться со специалистами, поработать с наставниками, прослушать полезные лекции на тему: "Основы предпринимательства, основы налогового законодательства и ведение переговоров". Все это в купе поможет реализовать идеи начинающих предпринимателей в жизнь.

Также организаторами и кураторами проекта будет оказана поддержка в сопровождении и продвижении бизнеса. Через полгода, после старта проекта, кураторами будет произведен анализ результатов программы и корректировка в продвижении бизнеса.

Счастливыми обладателями стали Фазыл Аитов, Арай Ахмет, Аркенжан Ивраимов, Жандос Абубакиров, Жаныл Багибаева, Ерасыл Кыдырбай,, Сайлау Азатулы, Молдир Ержанкызы, Айдар Самылтыров Ерболат Токтасын, Мерей Толкынов

Для нас это очень хорошая возможность. Теперь я смогу реализовать свою мечту. Буду предоставлять канцелярские услуги в селе Сагабуйен. Спасибо руководству области, что оказывают поддержку для начинающих бизнесменов, - сказал Мерей Толкынов.

Для гостей был организован концерт, где выступали различные танцевальные ансамбли.

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