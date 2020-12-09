S&P Global Ratings подтвердил рейтинг АО СК "НОМАД Иншуранс"

Рейтинг отражает устойчивые финансовые показатели в 2020 году.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило страховой компании "НОМАД Иншуранс" — рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента — на уровне "ВВ-", прогноз — "Стабильный".

S&P отмечает, лидирующие рыночные позиции страховой компании "НОМАД Иншуранс" на казахстанском рынке общего страхования.

По мнению агентства, рейтинг отражает устойчивые финансовые показатели в 2020 г. Позитивно демонстрирует хорошую операционную деятельность Компании, узнаваемость бренда и диверсификацию каналов продаж.

Аналитики S&P Global Ratings дают прогноз деятельности Компании, согласно которому Компания сохранит доминирующее положение на казахстанском рынке общего страхования, поддерживая высокие операционные показатели, чем у сопоставимых организаций. Ключевым фактором приводит то, что АО "СК "НОМАД Иншуранс" в течение продолжительного времени находится под управлением опытной команды руководителей, имеет проверенную временем практику управления рисками и достаточный объем ликвидности для выполнения своих финансовых обязательств.

Присвоение рейтинга служит доказательством верного выбора клиентов и партнеров, благодаря чему компания добилась такого уровня, - отмечает СЕО "НОМАД Иншуранс" Даурен Иманжанов.

Рейтинг от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings является важнейшим критерием при оценке финансовой стабильности не только организаций, но и целых государств.

АО "СК "НОМАД Иншуранс" основана в 2004 году. Осуществляет страховую деятельность по 7 обязательным и 18 добровольным классам страхования, а также деятельность по перестрахованию. По состоянию на 1 ноября 2020 года компания входит в ТОП-3 на рынке общего страхования РК. Акционер компании – ТОО "Страховая группа "НОМАД".

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