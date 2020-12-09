Дом культуры в селе З.Тамшыбаева Коксуского района прошел полную модернизацию

Отныне смотреть концерты и участвовать в торжественных мероприятиях местные жители будут в красивом, современном зале.

Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей программной статье "Рухани жаңғыру" отметил необходимость возрождения общественного сознания. Сохранение национального самосознания и его адаптация под современные реалии – дело государственной важности. Только модернизировав наше сознание, мы откроем новые возможности для развития страны в XXI веке, сообщает zakon.kz.

В рамках программной статьи "Рухани жаңғыру", в Алматинской области реализуется более 1000 проектов. Среди которых и открытие культурно- значимых объектов таких как музеи, библиотеки, учебно- образовательные учреждения и другие. Кроме того осуществляется масштабные ремонтные работы в рамках проекта "Дорожная карта занятости- 2020", "Ауыл - ел бесігі".

С начала мая до ноября месяца, в селе Зылиха Тамшыбаева Коксуского района, проходил ремонт местного Дома культуры. И в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту", к декабрьским праздникам местных жителей порадовал новый облик очага культуры. После реконструкции здание обрело иной вид, а также оснащено необходимыми оборудованиями. Отныне смотреть концерты и участвовать в торжественных мероприятиях местные жители будут в красивом, современном зале.

Хочу поздравить всех казахстанцев с декабрьскими праздниками с Днем Первого Президента и Днем Независимости Республики Казахстан. Огромное спасибо Елбасы и Президенту за то, что села в стране становятся лучше, растут и цветут. Отрадно, что наши дети станут ближе к культуре и искусству, ведь в таком красивом Доме культуры не приходить на мероприятия грех, - сказала жительница села Зарина Тесебаева.

Стоит отметить, что объект культуры был построен в 1983 году. В 2006 году проведен капитальный ремонт. В настоящее время в учреждении работает 7 человек. В доме культуры проводится масштабная работа по привлечению местных жителей к искусству. Работают 6 кружков, проводятся уроки по обучению на домбре, а также организовывают показы спектаклей.

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