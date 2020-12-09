Шесть участников испытаний вакцины Pfizer умерли в США

Двое получили настоящую вакцину, четверым поставили плацебо.

Из 43 448 зарегистрированных участников испытаний вакцины Pfizer скончались шестеро (0,01%). Об этом говорится в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, передает zakon.kz

Они умерли в течение отчетного периода с 29 апреля по 14 ноября 2020 года.

Двое из них получили настоящую вакцину, четверым поставили плацебо.

Двое получивших вакцину были старше 55 лет. У одного из них остановилось сердце через 62 дня после второй вакцинации. Второй умер от атеросклероза через три дня после первого укола.

Реципиенты плацебо умерли от инфаркта миокарда, геморрагического инсульта, или неизвестных причин.

Три из четырех смертей произошли в старшей группе (старше 55 лет).

Ранее FDA подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В документах было сказано, что препарат продемонстрировал должный уровень безопасности и что препятствий для его экстренного использования нет.

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