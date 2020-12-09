В Коксуском районе Алматинской области открылась современная амбулатория

С радостным событием жителей поздравил аким Коксуского района Алмас Адил.

В целях реализации поручений Елбасы, за годы Независимости была проделана большая работа. Нурсултан Абишевич сделал большой акцент на создании современного прогрессивного государство с динамично развивающейся экономикой, где обеспечен мир и общественное согласие, сообщает zakon.kz.

В преддверии главных праздников страны, Президент Казхастана Касым- Жомарт Токаев отметил, что наступает время разума, науки, знаний, труда. И в следующем году исполняется 30 лет нашей Независимости. Этот год должен пройти под эгидой экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав человека, развития здравоохранения и образования, а также защиты окружающей среды.

В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев, поставил задачу построить 13 новых инфекционных больниц. А также Президент отметил, что необходимо улучшить качество здравоохранения в стране. Во исполнения этого поручения, по инициативе акима Алматинской области во многих районах и городах Жетысуского края открываются врачебные амбулатории, проводится капитальный ремонт больниц.

Так, ко Дню Первого Президента, в рамках акции "30 новых объектов за 30 дней "Тәуелсіздікке тарту", в селе Айнабулак Коксуского района, распахнула свои двери новая врачебная амбулатория. В новом медицинском учреждении для сельчан будут оказываться различные медицинские услуги. С радостным событием жителей поздравил аким Коксуского района Алмас Адил.

В своей поздравительной речи глава района подчеркнул, что сфера здравоохранения находится на тщательном контроле.

Это подарок к 90-летию Турксибско-Сибирской железной дороги. В связи с пандемией в этом году Президент уделил большое внимание вопросам здравоохранения, поручил внедрить единые стандарты качества медицинских услуг на всей территории страны, унифицировать материально-техническое оснащение медицинских учреждений. И вот сегодня, выполняя это поручение Главы государства, мы сдаем в эксплуатацию объекты здравоохранения для обслуживания населения. Только в этом году в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости" на капитальный ремонт Алгабасской сельской амбулатории из областного бюджета выделено 121 млн тенге, а на строительство фельшерской-амбулаторой в селе, соединенном Турксибом и Сибирью, выделено 156 млн тенге. Работу выполнила компания "Golden City DS, - подчеркнул Алмас Адил.

Радости жителей поселка Айнабулак нет предела. Ведь им теперь не придется обращаться за медицинской помощью в районный центр, тем более новая амбулатория оснащена по последнему слову техники.

От имени жителей села Айнабулак, хочу поблагодарить Елбасы и Президента за то, что в нынешнее нелегкое время что уделяется большое внимание здоровью нации. В преддверии декабрьских праздников слышу очень много хороших новостей, что открываются новые объекты, сдаются школы и детские сады. И у нас хорошее событие, новая врачебная амбулатория- это самое необходимое, что нужно было для сельчан. Всех поздравляю со значимыми датами для нашей страны, желаю открытого неба над головой, здоровья всем казахстанцам. Пусть всегда будет здоров наш Елбасы, - сказала жительница села Айнабулак, Роза Танекенова.

Отметим, что в следующем году в Коксуском районе планируется провести ремонт еще трех объектов здравоохранения . Все это делается для повышения качества медицинских услуг и получения населением качественной медицинской помощи.

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