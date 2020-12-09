В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" в Кегенском районе открылась кислородная станция

Также в целях улучшения здоровья населения, введены в эксплуатацию передвижные медицинские комплексы и машины скорой помощи.

Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем послании народу Казахстана, сделал большой акцент на создании современного прогрессивного государство с динамично развивающейся экономикой, где обеспечен мир и общественное согласие, сообщает zakon.kz.

Как отметил Касым- Жомарт Токаев, предстоящий год 30 – летие Независимости Казахстана должен пройти под эгидой экономических и политических реформ, цифровизации, защиты прав человека, развития здравоохранения и образования, а также защиты окружающей среды. Во исполнения этого поручения, по инициативе акима Алматинской области во многих районах и городах Жетысуского края строятся врачебные амбулатории, проводится капитальный ремонт больниц, а также открываются кислородные станции. Только на открытие кислородных станций при медицинских организациях в начале 2020 года было выделено 818,2 миллиона тенге.

В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" в Кегенском районе, открылась автономная кислородная станция на 50 точек. Создана станция при районной больнице, которая готова к возможной второй волне коронавируса. По поручению областного управления здравоохранения в инфекционном отделении имеется 10 коек. А при необходимости есть возможность развернуть еще 15. Кроме того имеются не малые запасы медикаментов которых по расчетам должно хватитьь на два месяца. В настоящее время в больнице трудятся более 60 врачей, 246 медсестер и 84 санитарных работников.

Также в целях улучшения здоровья населения, введены в эксплуатацию передвижные медицинские комплексы и машины скорой помощи.

Довольны и проводимой работой в сфере здравоохранения и жители Кегенского района.

Отрадно, что в преддверии Независимости Республики в нашем регионе предпринимаются все необходимые меры по улучшению условий для местного населения. В медицинской системе района происходит ряд изменений. Для квалифицированных медицинских специалистов созданы все условия для работы, - сказал житель Кегенского района Даурен Жетибаев.

Реализация акции "Тәуелсіздікке тарту" в Кегенском районе активно продолжается. К примеру, в селе Шанырак, в рамках государственной программы "Ауыл - ел бесігі", средняя школа имени Инкарбека Жумагулова прошла полную реконструкцию. Капитального ремонта в учебном заведении не было на протяжении нескольких лет. Школа рассчитана на 640 детей. 45 детей обучаются в мини-центре, 251 учатся посменно. В настоящее время в образовательном учреждении работают 37 учителей.

Кроме того, для детей, которые приезжают учиться из двух соседних сел, был приобретен новый автобус на 22 места. Учителя, родители и учащиеся школы, ставшие свидетелями радостного события выражают свою благодарность руководству области.

Мой ребенок учится в школе имени Инкарбека Жумагулова. Я от имени родителей хочу выразить слова благодарности акиму области Амандыку Баталову. А также сказать спасибо Елбасы и Президенту Касым- Жомарту Токаеву, за то, что живем мы в мирное время, наши дети получают образование и для них создаются все условия. Я верю, что их ждет светлое будущее в нашей стране, - сказала жительница села Шанырак Назира Орусбаева.

Необходимо подчеркнуть, что в преддверии декабрьских праздников, в Кегенском районе дополнительно открыты ряд социально-значимых объектов. Среди них сервисный акимат, спортивные и конференц- залы. А также на пользование жителям в скором времени будут предоставлены новые школы, Дом культуры и парк.

Стоит отметить, что все работы проводятся в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту. 30 новых объектов за 30 дней", которая будет продолжаться и в предстоящем 2021 году.

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