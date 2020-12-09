На жалобы предпринимателей ответили в КГД

Комитет создает условия для минимизации допущения ошибок, снижения административной нагрузки, связанных с ликвидацией ИП.

В Комитете госдоходов ответили на жалобы предпринимателей по поводу того, что принимаются необоснованные меры административного воздействия, передает zakon.kz.

В частности, предприниматели жаловались, что в налоговых службах возникают сложности при закрытии ИП, выписываются необоснованные штрафы и применяются слишком жесткие меры. Так, жительнице Алматы заблокировали счета и выписали штраф в 125 тысяч тенге за непредставление отчетов по неработающему бизнесу.

В связи с возражениями от налогоплательщиков в СМИ относительно незаконного применения мер административного воздействия Комитет государственных доходов поясняет: независимо от допущенных налогоплательщиком ошибок и нарушений, органы государственных доходов обязаны учитывать все права налогоплательщиков и обеспечивать их полную реализацию, - сообщили в комитете.

Так, поясняется, что после того, как физическое лицо зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), у него возникают обязательства по декларированию доходов и представлению деклараций в установленные сроки.

В случае, если ИП не осуществляет деятельность, то по его самостоятельному решению, возможно либо приостановить представление налоговой отчетности в срок до 3 лет, либо пройти процедуру ликвидации. В обоих случаях необходимо волеизъявление предпринимателя путем представления заявления в органы государственных доходов по месту нахождения, - отметили в КГД.

Вместе с этим указывается, что есть ряд упрощений по ликвидации ИП через законодательные и технические инициативы.

Так, отдельные категории ИП ликвидируются без налогового заявления, при отсутствии налоговой задолженности и не продления патента. Также если не предоставлена налоговая отчетность после истечения срока приостановления. В основном это касается ИП, работающих на патенте.

Также упрощена ликвидация ИП (в течение 3-х рабочих дней) при условии, что он не состоял на учете по НДС в течение 3-х лет, не имеет налоговую задолженность и высокую степень риска, отсутствует в графике проверок, не занимается игорным бизнесом, обменными операциями, реализацией и производством ГСМ, алкогольной продукции и т.д.

ИП с крупными оборотами и плательщики НДС ликвидируются через налоговую проверку и камеральный контроль. С начало года ликвидировано порядка 79 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Как отмечается, в прошлом году для ликвидации 16 тысяч бездействующих индивидуальных предпринимателей Комитет самостоятельно подал иски в суд.

Несмотря на открытый перечень оснований для того, чтобы запустить процедуру ликвидации, имеет место быть нарушениям со стороны предпринимателей.

Таким образом, органами государственных доходов до вынесения арестов на счета заблаговременно (30 рабочих дней) направляются уведомления для устранения нарушений, в том числе по несданным декларациям, отметили в ведомстве.

При этом в КГД отметили, что по выявленному нарушению в первый раз при рассмотрении административной ответственности выносится "предупреждение".

Ввиду повторности нарушения в течение года административная ответственность рассматривается по ч.2 статьи 272 КоАП РК, где налагается штраф. В соответствии со статьей 897 КоАП РК, предусмотрено сокращение штрафа на 50% в случае его оплаты в течение 10 суток.

Также в ведомстве отметили, что Комитет создает условия для минимизации допущения ошибок, снижения административной нагрузки, связанных с ликвидацией ИП. Разработана автоматизация подачи налогового заявления о прекращении деятельности ИП через Кабинет налогоплательщика.

"Это избавит бизнес от необходимости работать с бумажными документами и посещать налоговые органы. Данной услугой, возможно, будет воспользоваться с начала следующего года", - заключили в КГД.

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