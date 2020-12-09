В Алматинской области введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом

Новоселье отпраздновали многодетные матери, специалисты, работающие в бюджетных учреждениях.

В рамках акции "Тәуелсіздікке тартуға" в Илийском районе сдали 60-квартирный жилой дом. Данные дома сданы для очередников по программе "5-10-20", сообщает zakon.kz.

Новоселье отпраздновали многодетные матери, специалисты, работающие в бюджетных учреждениях.

С радостным событием счастливых обладателей квартир поздравил аким района Багдат Карасаев.

Поздравляю с новосельем. Пусть ваши новые дома наполняются радостью и счастьем. В свою очередь, мы будем делать все, чтобы новоселов стало все больше, - сказал Багдат Карасаев.

Аким района Багдат Карасаев вручил подарки семье Аубакировых, ставшей владельцем новой квартиры. В свою очередь, жители района также выразили свою благодарность.

Я многодетная мама. Квартира очень уютная. До сих пор не верю своему счастью. Рада , что в нашем государстве уделяют обеспечению жильем большое внимание, - сказала обладательница счастливых квадратных метров Гульназ Аубакирова.

Отметим, дом построен качественно, со всеми требованиями.

В районе с каждым разом увеличивается количество новоселов. В целях снижения очередности на жилье в селе Отеген батыр ведется строительство еще 60-квартирного жилого дома. Кроме того, планируется строительство трех 72-квартирных домов и коттеджного городка на 100 домов.

В целом, до конца года в Илийском районе будут введены в эксплуатацию маслобойный завод, солнечная электростанция, будет расширена птицефабрика "Ақ кус", а также введут в эксплуатацию 3 жилых дома на 130 квартир.

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