В Бразилии сообщили о первом заражении смертельно опасным грибком 

Candida auris была впервые выявлена в Японии в 2009 году.

Бразилия зарегистрировала первый случай заболевания Candida auris. Редкий грибок, устойчивый ко всем препаратам, может вызвать смертельный исход, передает zakon.kz.

Его обнаружили у пациента, госпитализированного в отделение интенсивной терапии в больнице северо-восточного штата Баия, отмечает Reuters.

Candida auris была впервые выявлена в Японии в 2009 году. Грибок может быстро распространяться в медицинских учреждениях и между пациентами. Для более тщательного изучения этого случая и предотвращения распространения была создана целевая группа по здравоохранению, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Первый случай заболевания Candida auris в Великобритании был зафиксирован в 2013 году, а в США - в 2016 году. Он был выявлен в десятках стран, более распространен в Южной Америке и Южной Азии.

Бразильская система общественного здравоохранения в этом году оказалась под огромным давлением из-за пандемии COVID-19. Она находится на втором месте по числу погибших - 177 317 человек, и третье по количеству подтвержденных случаев - 6,62 млн.

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