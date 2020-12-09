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Пятьдесят семей в Капшагае отпраздновали новоселье

В январе будет сдано еще 50 квартир.

Фото : УВП Алматинской области9 декабря 2020, 10:35

На протяжении многих лет новоселы ждали этот момент. И их мечта сбылась, благодаря государственной программе "Нұрлы жер", сообщает zakon.kz.

12 лет мы жили в съемной квартире. Хочу сказать спасибо Президенту нашему. Самое главное - все трудности остались позади. Всем желаю успехов, здоровья, - сказала многодетная мать, жительница Капшагая Венера Отегенова.

По словам акима города Нурлана Куматаева, в январе будет сдано еще 50 квартир. В следующем году будет построено 6 домов на 360 квартир.

В настоящее время в городе проживает более 2900 человек. 226 из них-многодетные матери. Еще одной радостной новостью стало, то что теплоснабжающее предприятие "Капашагай жылу" перешло на газ.

Теперь новоселы и другие горожане круглый год могут пользоваться горячей водой. Это не только комфортно, но и экономично.

На сегодняшний день к экологическому топливу подключено 20% городских объектов. По словам местных властей, в следующем году газом будут отапливаться в каждом доме.


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