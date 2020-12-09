В Костанайской области наградили победителей премий "Жомарт журек" и "Волонтер года"

Мероприятие прошло в рамках официального закрытия Года волонтера в Казахстане.

Награждение прошло в режиме онлайн с участием президента РК Касым-Жомарт Токаева. Напомним, что ровно год назад в Костанае в рамках казахстанско-российского молодежного форума Касым-Жомартом Кемелевичем было решено объявить 2020-й Годом волонтера, передает zakon.kz.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов отметил особый вклад и значимость волонтерского движения. Традиции волонтерства в регионе сильны как никогда. Подтверждением является и работа волонтеров в период пандемии, постоянная поддержка костанайских меценатов, признание вклада костанайцев на республиканском уровне.

Подводя итоги Года волонтера, следует сказать, что волонтерство — это важнейший ресурс, который с каждым днем становится все более актуальным, - подчеркнул глава региона благодаря всех представителей волонтерского движения за совместную работу. - С начала года проведены более 800 мероприятий, в которых приняли участие 6000 волонтеров. Они были задействованы в различных проектах, начиная с помощи людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, заканчивая посадкой деревьев. С момента объявления чрезвычайного положения в стране волонтерами региона оказывалась помощь сотрудникам медучреждений в доставке лекарственных препаратов и средств личной гигиены пожилым людям, которые оказались в зоне риска и вынуждены были оставаться дома. Помимо лекарств, волонтеры оказывали помощь в разгрузке продуктов питания от благотворителей и доставке нуждающимся. При этом все волонтеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты в виде масок, перчаток и защитных костюмов.

Стоит отметить, что сразу трое представителей области стали победителями премии "Жомарт жүрек" за заслуги в реализации программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру". В номинации "Жыл меценаты" был награжден директор ТОО "Алтынсарино" Борис Князев. Смысл своей деятельности бизнесмен видит не только в развитии предприятия, но и в развитии села, повышении благосостояния его жителей. На постоянной основе он проводит большую работу по привлечению специалистов в родное село, строя и приобретая для них жилье.

Большое внимание Борис Павлович уделят благоустройству района. В этом году он занялся реконструкцией внутрипоселкового водопровода в селе Алтынсарино.

В номинации "Жылдың үздік ұйымы" награду по праву получил генеральный директор ТОО "Олжа Агро" Айдарбек Ходжаназаров. Предприятия ТОО "Олжа Агро" работают в 10 районах Костанайской области. Являясь крупными инвесторами группы компаний "Иволга", смогли не просто сохранить стабильность предприятия, рабочие места, но и на постоянной основе оказывают спонсорскую помощь. Так, ТОО "Олжа Агро" приобрело для организаций здравоохранения области оборудование и средства защиты на сумму более 50 миллионов тенге, ими проводилась бесперебойная поставка кислорода в больницы. За счет средств мецената отремонтировали мост в Мендыкаринском районе, Банновскую среднюю школу в Федоровском районе.

Волонтер ОФ "Гражданский альянс Костанайской области "ГрИн" Жансеит Курмангалиев награжден в номинации "Ерен еріктілік". Жансеиту 17 лет, в этом году он впервые записался в ряды волонтеров. Вместе с другими оказывал помощь в развозке лекарственных средств и выгрузке средств индивидуальной защиты, был активным членом поисковых отрядов, принимал участие в экологических акциях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!