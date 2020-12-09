Актер, сыгравший гея, рассказал о "предложениях" со стороны ЛГБТ

Их реакция была неожиданной.

Украинский и российский актер, сценарист, продюсер, участник и со-основатель комического театра "Квартет И" Леонид Барац рассказал о том, как решился на роль человека нетрадиционной сексуальной ориентации и какие последствия были после выхода фильма, передает zakon.kz.

Радиожурналист Леша, которого сыграл Леонид Барац в фильмах "День выборов" и "День выборов-2", был геем. На экране актер настолько хорошо вжился в роль, что многие до сих пор считают Леонида гомосексуалистом. В интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону Леонид отшутился, что это дает ему фору в общении с женщинами, сокращает дистанцию с ними.

Я не сильно по этому поводу переживаю, вот в этом у меня нет никаких комплексов, поэтому у меня нет никакой ущемленности. Ну кто-то считает, может считает, ну и ладно. Вживался в образ? Да ну что-то не то, чтобы вживался (смеется), раз, вышел и пошел, - заключил Барац.

Обыватели наверняка хотели бы знать, как отреагировали на роль сами люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

Пару раз (поступали недвусмысленные предложения от геев). Передавали мне какую-то записочку, через кого-то, что "вот, мол, не хотите ли пойти посидеть со мной, и так далее". Но я думаю, что ребята, которые являются геями, вряд ли во мне видят гея. Они понимают, что это не так. И у меня есть друзья-геи, они с удовольствием смотрят эти фильмы, но они понимают, что это другая история, - рассказал Леонид Барац.

Он признался, что роль Леши - харАктерная, и воплотить ее на экране и театральной сцене очень легко.

Это проще, чем нюансы, значительно проще. Это не то, что я считаю своим достижением. Может быть, достижением можно считать отсутствие гротеска и продавливания вот этого всего, но мы так придумали, что он у нас не то, чтобы вот такой "махровый" (и мы не спекулируем на этом), но просто такой человек. И мы знаем, кто этот человек. Сидели на радиостанции, смотрели, подсматривали, и Миша Козырев рассказывал нам о типичных радийных персонажах. Поэтому. это легко, характерную роль легче сыграть, - сказал Леонид Барац.

У Леонида 2 дочери и сын.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!