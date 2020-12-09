27 новоселов получили ключи от квартир в Каскелене
Дома находятся на территории жилого комплекса "Карлыгаш".
Фото : УВП Алматинской области9 декабря 2020, 11:16
В рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" 27 карасайцев получили долгожданные ключи от квартир. Поздравить с радостным событием приехал аким района Жандарбек Далабаев, сообщает zakon.kz.
Дома находятся на территории жилого комплекса "Карлыгаш" в городе Каскелен.
Стоит отметить, что 25 новоселов получили квартиры по программе "Шанырак" и двое – по программе "7-20-25". Среди них неполные семьи, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты и госслужащие.
Квартиры все просторные, теплые и уютные.
Моему счастью нет предела. Сегодня получил ключи от заветных квадратных метров. У меня трое детей, работаю мастером линии. Мне не верится, что у нас теперь свой дом. Благодарен руководству области, что подарили нам такое счастье, - сказал Дидар Иманбаев.
Отметим, строительство домов в целом по району продолжается, в дальнейшем ожидается выдача домов.
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