Профессиональным спортклубам могут сократить выплаты для поддержки массового спорта

По информации министра, в стране существует 98 профессиональных спортклубов, которые финансируются за счет местных бюджетов.

Запланированные ранее для профессионального спорта средства предлагается сократить в два раза в пользу массовой физкультуры и спорта, сообщила на заседании в Мажилисе министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно поручению, которое звучало как переориентация финансовых средств, направляемых на профессиональный спорт. Нашим министерством была проведена аналитическая работа совместно с местными исполнительными органами. Вы знаете, в нашей стране существует 98 единиц профессиональных клубов. Эти клубы финансируются за счет местных бюджетов. Некоторые из них также имеют спонсорские деньги из национальных компаний, а также от частных предпринимателей, - сказала Раимкулова, отвечая на вопрос депутатов.

По ее словам, после проведенного анализа составлено несколько предложений по максимальному снижению уровня содержания этих клубов по принципу единой тарифной политики.

Для всех, для игровых, неигровых видов профессиональных клубов, чтобы это была единая такая тарифная сетка. А также единую максимальную сетку по заработной плате спортсменов, тренеров и других служащих, которые работают в этих клубах, - добавила министр.

Она уточнила, что на сегодняшний день общий бюджет профессиональных клубов составлял 55,5 млрд тенге.

В результате проведенного анализа было предложено снизить годовое содержание этих игровых клубов до определенного уровня. Сейчас наше предложение уже в правительстве есть, они в принципе находят подтверждение. В два раза. В два раза сокращается их финансирование и средства, это порядка 22,2 млрд тенге направляются на массовый спорт. Плюс к 14,7 млрд тенге, которые были уже выделены на массовый спорт местными исполнительными органами, - отметила Актоты Раимкулова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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