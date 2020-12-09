27 административных судов планируют переименовать в Казахстане
Планируется, что указ будет введен в действие с 1 июля 2021 года.
В Казахстане планируют переименовать 27 административных судов. Проект указа главы государства размещен на сайте "Открытые НПА", передает zakon.kz.
Переименовать специализированные (межрайонные) административные суды согласно приложению к настоящему Указу. Считать председателей и судей переименуемых судов председателями и судьями переименованных судов, - говорится в документе.
Так, специализированные межрайонные административные суды будут переименованы в специализированные межрайонные суды по административным правонарушениям.
Также будут образованы:
- специализированные межрайонные административные суды в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте;
- специализированные межрайонные административные суды Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской,
Северо-Казахстанской, Туркестанской областей;
- специализированные межрайонные административные суды № 2 Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей.
Планируется, что указ будет введен в действие с 1 июля 2021 года.
Документ размещен на публичном обсуждении до 23 декабря 2020 года.
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