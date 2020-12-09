Установлена возможная причина вспышки загадочной болезни в Индии

Это химические вещества, содержащиеся в воде.

Канцелярия главного министра штата Андхра-Прадеш по вопросам здравоохранения сообщила, что отравление свинцом и никелем может являться причиной вспышки загадочной болезни, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Следы указанных веществ нашли в воде и молоке.

Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец, – сообщил замглавы штата Алла Кали Кришна Шринивас.

Ведутся дополнительные исследования, результаты которых ожидают в ближайшее время.

Главный министр поручил властям провести тщательное расследование содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения.

Ранее сообщалось, что жителей индийского города Элуру в штате Андхра-Прадеш поразила неизвестная болезнь. С 5 декабря по 8 декабря было зарегистрировано 848 случаев заболевания, один умер. Среди симптомов – головокружение, приступы эпилепсии в течение 3-5 минут, внезапные обмороки, потеря памяти в течение нескольких минут, головная боль и боль в спине, пена у рта и дрожь.

Местные власти сообщили, что болезнь не связана с коронавирусом и не передается от человека к человеку.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!