В Казнете обсуждают видео с "распыляющим ядовитые химикаты" авто

Белый дым, который валит из трубы попавшей в кадр машины, опытных автомобилистов не удивит.

Пользователи Казнета уверены, что на одном из видео машина распыляла ядовитые химикаты, сообщает zakon.kz.

Казахстанцы делятся видео, на котором видно, что за проезжающим автомобилем тянется плотный белый дым. При этом звук работающего двигателя гораздо громче, чем должен быть в норме. Некоторые предполагают, что машина распыляла ядовитые химикаты.

Как отмечает stopfake.kz, на самом деле это невозможно по ряду причин.

Первая и, пожалуй, главная из них – в легковом автомобиле просто недостаточно места для того, чтобы разместить в нем более или менее вместительные резервуары с веществом для распыления. Вторая – легковые автомобили не оборудованы системой, позволяющей распылять какие-либо субстанции, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что белый дым, который валит из трубы попавшей в кадр машины, опытных автомобилистов не удивит.

Подобный выхлоп в сочетании с шумно работающим двигателем может сигнализировать о наличии водяного пара в выхлопной системе или о попадании охлаждающих и иных жидкостей в камеру сгорания, - отмечают специалисты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!