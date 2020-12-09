Нигматулин: Коллекторские компании должны работать строго в рамках закона

Предлагается установить требования к минимальному размеру уставного капитала коллекторских агентств не менее 10 млн тенге.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает необходимым контроль деятельности коллекторских компаний, сообщает zakon.kz.

Механизмы регулирования деятельности коллекторских агентств предусматриваются в депутатском законопроекте по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности, одобренном сегодня в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, предлагается установить требования к минимальному размеру уставного капитала коллекторских агентств не менее 10 млн тенге.

Отметив необходимость установления минимального размера уставного капитала и международный опыт в этих вопросах, вместе с тем Председатель Мажилиса предложил ко второму чтению дополнительно проработать саму сумму уставного капитала. По мнению Нурлана Нигматулина, в законе можно прописать компетенцию уполномоченного органа устанавливать минимальный уровень уставного капитала коллекторских компаний, а конкретную сумму установит уполномоченный орган (Агентство) в своих подзаконных актах.

Решение необходимо принять с учетом конъюнктуры финансового рынка и интересов населения, - сказал Спикер Мажилиса.

При этом Нурлан Нигматулин особое внимание обратил на важность контроля деятельности коллекторов и коллекторских агентств, отметив, что в народе их часто воспринимают как выбивателей долгов.

Надо сказать, что они сами много сделали для того, чтобы их так воспринимали. Понятно, что в рыночных условиях требуется обеспечить возврат кредитов, заемных средств. Однако реализация требований возврата должна быть строго в рамках закона. Коллекторские компании не должны нарушать права заемщиков. Они не должны походить на "качков из 90-х" и внушать страх. Поэтому очень важно обеспечить контроль за их деятельностью, - сказал Спикер Мажилиса, подчеркнув, что вся законодательная база для этого создана.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Гражданский кодекс, а также законы "О микрофинансовой деятельности" и "О коллекторской деятельности".

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