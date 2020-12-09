Два акмолинца записали видео с оскорблением полицейских

Один из них взобрался на крышу служебного автомобиля.

Акмолинцев, оскорбивших полицейских, привлекут к уголовной ответственности, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Акмолинской области, инцидент произошел 6 декабря.

Участковый инспектор остановил двух молодых людей для проверки документов, что возмутило ребят.

После чего парни, взобравшись на крышу служебного автомобиля, записали видео с оскорблением представителей власти и распространили видео в социальной сети.

В отношении правонарушителей стражи порядка начали досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 378 ч.2 УК РК "Оскорбление представителя власти". Видеозапись изъята. Следственные действия продолжаются, - отметили в полиции.

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