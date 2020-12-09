Тайсон высказался о множестве чемпионов мира в одном весе

Сейчас не всегда понятно, кто самый главный чемпион мира в том или ином весе.

Легендарный боксер Майк Тайсон выступил в защиту действующей системы, при которой в профессиональном боксе существует множество разных чемпионских поясов в одном и том же весе, передает zakon.kz.

Не секрет, что сейчас в профессиональном боксе в одном весе есть чемпионы мира "обычные", "супер", "золотые", "серебряные", "бриллиантовые", "временные", "в отпуске" и так далее. К примеру, у WBС сейчас есть "франчайзиновый", обычный ("золотой"), временный и "серебряный" чемпионы, у WBA — "суперчемпион", "обычный", "золотой" и временный. Лишь у IBF до сих пор есть только один титул чемпиона мира.

В связи с этим в мире бокса до сих пор идут споры о том, хорошо это или плохо.

54-летний Майк Тайсон считает, что такая практика положительно влияет на бокс.

Поясов много не бывает. Ну вот есть один чемпион, ок. И сколько у него займёт времени провести защиты с десятком тех, кто уже стоит на пороге титульного боя? Так что хорошо, что у нас куча чемпионов: все могут боксировать и зарабатывать. Все довольны. Так работает бизнес, — пояснил BoxingScene Майк Тайсон.

В свою очередь, другой легендарный боксер Флойд Мейвезер подверг беспощадной критике засилье поясов в современном боксе.

Для разнообразия напомним, что

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