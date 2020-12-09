Убийство двух детей в Карагандинской области. Следователь рассказал подробности

Женщине дали условный срок - 4 года.

В начале года жителей города Абай Карагандинской области взбудоражила новость о смерти двух малолетних детей. Виновницей смерти малышей была их родная мать, передает Казинформ.

29 февраля 2020 года в дежурное отделение УП Абайского района поступило сообщение что в квартире одного из многоэтажных домов города Абай скончались двое детей. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Абайского района при выезде на место дежурной следственной оперативной группы. Среди следственников и оперативников был и старший следователь майор полиции УП Абая Василий Агафонов.

В доме находилась мать, которая пояснила, что в момент происшествия находилась дома. Во время расследования был проведен ряд следственных действий, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по итогам которых выяснилось, что подозреваемая мать виновна в смерти своих малолетних детей, - сказал Василий Агафонов.

В этот злополучный день женщина решила днем уложить спать малышей. Она накрыла плачущих детей с головой большим одеялом. По словам матери, дети так пролежали минут 15-20. А после того, как малыши успокоились, она открыла одеяло, уложила их по разным кроваткам и сама легла спать, при этом находясь в алкогольном опьянении, что подтвердила экспертиза. Проснувшись около 17:00, женщина обнаружила, что ее малолетние дети не подавали признаков жизни.

Всеми мероприятиями и экспертизам вина подозреваемой была доказана по части 2 статьи 104 УК РК, то есть причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В дальнейшем данное дело было переведено в прокуратуру для передачи в суд, - пояснил старший следователь.

Женщине дали условный срок - 4 года.

У нас это единичный случай, именно по Абайскому району, за то время которое я работал. С нашей стороны, а также участковыми или инспекторами по делам несовершеннолетних проводится работа, ставятся на учет неблагополучные семьи, постоянно с ними проводятся беседы, проверяют их по месту проживания, - рассказал Василий Агафонов.

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