В ЗКО усилены меры по борьбе с браконьерами

В области сосредоточена самая массовая популяция сайгаков в стране.

Широкомасштабная природоохранная акция "Сайгак" продлится до конца текущего года. Главная цель – выявление и пресечение незаконной охоты на сайгаков, предотвращение сбыта их дериватов.

В 2019 году по поручению Главы государства была усилена ответственность за браконьерство. Если ранее при доказательстве совершения факта браконьерства преступника привлекали к изъятию имущества и лишению свободы на 7 лет, то на сегодня срок наказания увеличен до 10 лет. За нападение на госинспекторов грозит до 20 лет лишения свободы или конфискация имущества и пожизненное лишение свободы. Также, согласно вновь введенной статьи, за насильственные действия, причиненные госинспекторам или работникам заповедника, может грозить до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в ЗКО сосредоточена самая массовая популяция сайгаков в стране. По итогам переписи 2019 года, в области насчитывается 217 тысяч особей сайгаков, при этом наблюдается значительный рост их поголовья. Для сохранения их популяции Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК принимаются меры по созданию государственного природного резервата "Бөкейорда", общей площадью свыше 343 тысяч гектаров, а также государственного природного заповедника "Ащыөзек", общей площадью 314,5 тысяч гектаров.

Созданы мобильные группы из числа сотрудников компетентных органов, среди которых - инспекция по защите лесного хозяйства и животного мира, департамент полиции, пограничная служба КНБ. С начала года на территории региона заведено 37 уголовных дел по факту охоты на сайгаков и незаконного хранения дериватов. На сегодня состоялся суд по 6 фактам, 8 человек получили сроки от 2 до 6 лет лишения и ограничения свободы. Судом взыскано 62 миллиона 300 тысяч тенге, – сообщил ведущий специалист инспекции по защите лесного хозяйства и животного мира ЗКО Арман Изимгалиев.

Помимо этого, филиалом РГКП "ПО "Охотзоопром" по ЗКО была построена автономная модульная станция в Казталовском районе, где проводится работа по защите сайгаков, оборудованная жильем для работников, небольшой заправочной станцией, участком технического обслуживания автомобилей и операционным помещением. Данные условия позволяют защитникам природы принимать оперативные меры из централизованного объекта. Реализация пилотного проекта запланирована и в других регионах.

Автономная станция расположена в 50 километрах от села Казталовка. В модульном доме имеются спальные комнаты, ванная, столовая и рабочие зоны, зона WI-FI. Электричество вырабатывается солнечными батареями, – отметил исполняющий обязанности директора филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" по ЗКО Арман Кожахметов.

Акция "Сайгак" также проходит в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!