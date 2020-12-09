Премией "Жомарт журек" наградили меценатов в Акмолинской области

Премия "Жомарт журек" - это уникальный проект.

Повышение гражданской ответственности и социальной активности населения, особенно в период пандемии коронавируса, стало одним из индикаторов модернизации общественного сознания.

По информации управления внутренней политики, в регионе программа "Рухани жаңғыру" стала одним из основных инструментов для воплощения социальных инициатив представителями бизнес-сообщества.

За активное участие в организации и реализации благотворительных и социально-значимых проектов в рамках направления "Туған жер" аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев отметил предпринимателей.

Мы награждаем наших меценатов, без участия которых невозможно представить социально - экономическое развитие региона. Отрадно, что сейчас, в преддверие самого значимого праздника для нашей страны – Дня Независимости Республики Казахстан мы чествуем настоящих патриотов своей Родины, - подчеркнул руководитель региона.

Премия "Жомарт журек" - это уникальный проект, организованный Министерством общественного развития РК в рамках программы модернизации общественного сознания, который продвигает идеи благотворительной деятельности, меценатства и филантропии.

Среди награжденных – Ерлан Алин, руководитель ТОО "Темирлан" Жаркаинского района стал лучшим по республике в номинации "Жыл меценаты". Предприятие на собственные средства строит досуговый центр, производит капитальный ремонт школы, ремонтирует дома, ежегодно проводит работы по восстановлению и очистке дорог и благоустройства села, а также выделяет деньги для оказания помощи организациям образования и здравоохранения.

Номинацией "Туған өлке" удостоен Александр Закусилов, директор ТОО "Максимовское" Сандыктауского района. На счету у мецената порядка 20 проектов, направленные на улучшение жизни родного села.

Также были отмечены, ряд граждан региона, чьи бескорыстные сердца делают добрые дела и вносят значительный вклад в малую родину.

К слову, с начала года в области реализовано свыше тысячи социальных инициатив на сумму около 6 млрд. тенге. Среди них реконструировано 38, построено 25 объектов социальной сферы и реализовано 800 прочих проектов.

В целом, с момента выхода Программы воплощено около трех тысяч социальных инициатив на сумму 15 млрд тенге.

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