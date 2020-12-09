Количество переуплотненных школ сократилось в Нур-Султане

На 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол.

В Нур-Султане количество с трехсменным обучением и переуплотненных школ сократилось в 2 раза, сообщает zakon.kz.

Для дальнейшего снижения загруженности школ ежегодно в столице необходимо строить не менее 10 учебных заведений. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

С учетом роста населения в город, растет нагрузка на социальные объекты, в том числе на учебные заведения. Если в 2019 году построили и ввели в эксплуатацию 6 школ, то в текущем году будет в два раза больше – это 12 школ. Часть из них уже ввели в эксплуатацию. При строительстве школ отходим от малогабаритных на крупногабаритные. Также уже сейчас ведем строительство школ, которые будем вводить в последующие годы. В 2021 году планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию не менее 12 школ. Если в самом городе имеется проблема загруженности учебных заведений –в текущем году мы сократили количество школ с трехсменным обучением с 8 до 4, а с переуплотненным режимом с 22 до 14, то на окраинах вообще нет школы. К примеру, в жилом массиве Мичурино школьники и учителя ютились в приспособленном под школу помещении, учитывая малогабаритность заведения – занятия проходили в три смены. 1 декабря мы открыли новую школу – учащиеся получают знания в просторном комфортном трехэтажном здании. Прежнее помещение для создания жилищных условий педагогам планируем переоборудовать под общежитие, открыть кружки для детей, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В рамках комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство порядка 50 госшкол. Аким Нур-Султана также подчеркнул, что в строительство учебных заведений привлекаются частные инвестиции, "не нужно уповать только на бюджет, в строительство необходимых горожанам и городу проекты активно привлекаем частные средства".

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