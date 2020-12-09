В столице уменьшится количество долгостроев

Этот вопрос находится на контроле у Токаева.

В Нур-Султане за полтора года количество долгостроев сократится более чем в два раза, сообщает zakon.kz.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. Так, на начало лета 2019 года в столице насчитывалось 52 объекта долевого строительства, в 2019 году завершено строительство и введено в эксплуатацию 10 многоквартирных жилых комплекса, в текущем году в два раза больше – до конца 2020 года планируется завершить 20 объектов.

Картина на всех объектах долевого строительства совершенно разная.

Где-то только котлован, где-то уже каркас дома (коробки). Но от этого не становится легче его завершить, так как коробки стоят на протяжении многих лет. Здесь необходимо полностью проводить техобследование дома, так как бывают моменты, когда возвели каркас, но при этом нерадивый застройщик не учел пожарную безопасность, лифты, подведение инженерных сетей и т.д. Как пример, долгострой "Территория комфорта -1", который стоял с 2004 года. Техобследование дома показало, что еще при возведении многоквартирного жилого комплекса изначально были нарушения: не та марка бетона, не было стыков между этажами, дом с такой конструкцией не выдержал бы даже собственного веса, - сказал аким столицы.

Одними из объемных и проблемных объектов долевого строительства являются объекты Котлярова. Это "Шыгыс", "Жагалау" и т.д.

Их удалось сдвинуть с мертвой точки. Завершением другого объекта - ЖК "Алтын Шар" - должен был заниматься домостроительный комбинат "GLB". Но он стоял на грани банкротства. Государством была оказана помощь в погашении долга стройкомбината перед работниками и кредиторами. Был решён ряд сложных вопросов. Домостроительный комбинат теперь также задействован в строительстве доступного социального жилья. То есть одним выстрелом решается проблема как долгостроя, так и строительства соцжилья. Преимущества ДСК в том, что позволяет без ущерба качеству сократить сроки возведения домов и снизить себестоимость квадратных метров, - добавил он.

По объектам долевого строительства составлен пошаговый план мероприятий. Завершение долгостроев находится на контроле у главы государства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!