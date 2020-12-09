Rolex и чапан. Что дарили госслужащим в Алматы

Лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить его по рыночной цене.

На брифинге Аntikora спикеры уполномоченных госорганов обратились к госслужащим с просьбой не злоупотреблять служебным положением, придерживаться этичного поведения, принципов добропорядочности и безупречной репутации. Руководителей госорганов призвали вести усиленный контроль за внутренней организацией деятельности, сообщает zakon.kz.

Подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Очень важно задуматься, куда может привести бессмысленное "одаривание" государственных служащих, когда за 2 тысячи тенге придется заплатить в 200 раз больше, - отметил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Алматы Данияр Таумурат.

Спикеры привели примеры интересных фактов по полученным подаркам госслужащими в разных регионах страны. В Алматы в прошлые года одним из дорогих подарков были часы Rolex, в этом году в фонд был сдан национальный мужской костюм с головным убором.

Руководитель Департамента по делам государственной службы Дастан Секенов напомнил об основных требованиях к морально-этическому облику госслужащих, недопущения антиобщественного поведения, а также об ответственности за принятие подарков госслужащими и членами их семей: "В случае поступления подарков - госслужащий и члены его семьи обязаны отказаться и передать их в 7 дневный срок в специальный фонд".

Лицо, сдавшее подарок, вправе выкупить его по рыночной цене из специального государственного фонда с согласия вышестоящего должностного лица, - разъяснил руководитель Департамента государственного имущества и приватизации Данияр Аристанбеков.

"Кроме того, в ходе брифинга поднимались вопросы новогодних корпоративов: "Учитывая эпидемиологическую ситуацию, этику поведения госслужащих и прочие ограничения, стоит отказаться о проведении подобного рода мероприятий. Эти мероприятия явным образом формируют неправильную ролевую модель и некорректную систему ценностей", - отметили спикеры.

Несомненно, госслужащим надо меняться, быть скромнее. Проявление скромности – это и есть один из ключевых стандартов поведения государственных служащих.

Отказавшись от проведения подобных мероприятий, своим примером ежегодно Аntikor в преддверии праздников делает добрые дела – дарит подарки малоимущим семьям.

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