В Карагандинской области частично изменили ограничительные меры

Постановление вступает в силу с 00 часов 12 декабря.

Главный санитарный врач Карагандинской области подписал постановление от 9 декабря 2020 года, которым внес изменения и дополнения в постановление от 17 октября "Об усилении ограничительных мероприятий в области", передает zakon.kz.

В частности, запрещается деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные и ночные клубы, боулиг-центры, детские игровые площадки, аттракционы в закрытых помещения, и т.д.).

Также запрещено работать детским оздоровительным лагерям, детсадам (за исключением дежурных групп), банкетным залам, аквапаркам.

Вместе с тем ограничивается работа торговых объектов (ТРЦ, крытые продовольственные и непродовольственные рынки, торговые дома) в выходные и праздничные дни до 17 часов, со строгим соблюдением социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с заполняемостью не более 30%, не менее 4 кв.м на человека и запретом деятельности детских игровых площадок и аттракционов.

При этом время работы продуктовых супермаркетов и аптек в торговых объектах не ограничивается.

Также разрешена деятельность объектов общественного питания с установлением в зале не более 50 посадочных мест, объектов общественного питания, расположенных в ТРЦ, торговых домах, на рынках при условии заполняемости не более 30%, с соблюдением 4 кв. м на посетителя, без проведения коллективных мероприятий, с режимом работы в будние, праздничные и выходные дни – до 24 часов, а также разрешена работа фудкортов исключительно на вынос и доставку еды без организации обеденных залов.

Полностью текст постановления смотрите здесь.

Постановление вступает в силу с 00 часов 12 декабря.

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