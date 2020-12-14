Букмекеры Казахстана могут приостановить работу 4 января

Это может произойти из-за внедрения Центра учета ставок.

Председатель Ассоциации Букмекеров Казахстана Арайлым Сагынтай заявила, что с 4 января букмекерские конторы будут вынуждены приостановить свою деятельность. Это связано с поправками в закон "Об игорном бизнесе", передает zakon.kz.

Согласно принятым изменениям, прием платежей в букмекерские организации и выплат выигрышей будет осуществляться через частную компанию, которая в формате ГЧП будет обеспечивать работу Центра учета ставок. Деятельность ЦУС находится под ведомством Министерства культуры и спорта. Его целью является выведение букмекерских организаций из теневого сектора экономики, ведение прозрачности поступления всех налогов в бюджет.

Представители рынка букмекерских и платежных организаций выразили озабоченность внедрением ЦУС. К слову, все они выразили полную поддержку центру, но только в том случае, если регулятор не будет принадлежать одной компании с одним учредителем - физическим лицом.

Кроме этого спикеры заявили, что срок для введения ЦУС в рынок крайне мал. Закон вступит в силу с 04 января 2021 года - осталось 15 рабочих дней.

Нашей ассоциацией были отправлены письма во все госорганы. На данном этапе мы не можем выстроить диалог. Остался всего лишь 15 рабочих дней до вступления поправок в законную силу. Что произойдет потом? Все букмекерские конторы будут вынуждены приостановить свою деятельность, в связи с отсутствием проработанного решения и процедур взаимодействия с Центром учета ставок - рассказала Арайлым Сагынтай.

По ее словам, разговоры о внедрении ЦУС не новы - это обсуждали еще несколько лет назад. Сама Арайлым участвовала в рабочих группах, где представителям рынка ясно дали понять, что регуляторным органом будет государство.

Но в конечном счёте, Законе принят. И в правительстве решили, что это будет частная компания, которая будет получать доходы в размере 4 процентов от оборота букмекеров, - отметила она.

Основатель платежной системы processing.kz Крис Хэйни заявил, что перед внедрением ЦУС необходим анализ и изучение бизнес-процессов. На их основе нужно проработать функционально-технические вопросы, тестирование, пилотный период, и лишь затем внедрить систему.

Если бы это был мой проект, я бы дал этому процессу примерно год. Есть еще одна проблема - опыт клиента. Когда человек играет, он хочет получить хороший опыт. Выиграть и получить деньги без проблем. У него не будет желания к пари, если процесс будет сложным. Текущий процесс уже налажен. (При трудностях) они могут уйти в оффшор, - пояснил Хэйни.

К слову, за 2019-2020 годы букмекеры внесли 30 млрд тенге поступлений в бюджет страны.

Теперь 4 процента придется платить ТОО Exirius, в связи с этим уменьшится налогооблагаемая база КПН. Необходимо отметить что ТОО Exirius является участником Astana Hub и освобождён от налогового бремя (не платит КПН и НДС) https://registration.astanahub.com/registered-company/index Мы видим как из-под носа Министерства финансов РК уводят налоги не только букмекерских контор, но и платёжных систем, - заявила Арайлым Сагынтай.

По словам руководителя платежной организации PayDala Ильи Ефименко, прогнозируемые потери бюджета в случае внедрения ЦУС могут составить до 10 млрд тенге.

В случае сбоев в работе ЦУСа в ходе популярных спортивных событий процент игроков, которые выберут для себя офшорного оператора, вырастет до 50-60. Если говорить в абсолютных значениях, это 50 и более млрд тенге в год, которые игроки из-за различного рода проблем выведут на офшорные букмекерские сайты. И эти деньги уже никогда не вернутся в страну, - подчеркнул Ефименко.

Спикеры предложили Правительству срочно принять решение о переносе сроков запуска ЦУС на год и о создании второго ЦУСа во избежание монополии.

Букмекерские конторы признают, что усилия по более эффективному контролю доходов от игорного бизнеса совершенно законны. Однако доход, который получает государство, должен направляться на социальные проекты. Но этот доход частная коммерческая организация хочет просто распределять между своими акционерами, - заключила Сагынтай.

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