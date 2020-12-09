Куда направят оптимизированные акиматом столицы 43 млрд тенге

В ходе оптимизации ликвидированы и переданы в доверительное управление ряд высокозатратных по содержанию объектов, сокращён руководящий состав подведомственных организаций и т.д.

Оптимизация местного бюджета акимата Нур-Султана составила 43 млрд тенге. Высвободившиеся средства направлены на финансирование социальной сферы, развитие инфраструктуры, поддержку сектора экономики, здравоохранения, образования и т.д.

В рамках исполнения поручения главы государства проведены масштабные работы по сокращению непродуктивных расходов государственного и квазигоссектора. Оптимизированные средства направили на решение реальных социальных проблем, на поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии, на вопросы занятости, улучшение инфраструктуры города и другие сферы, волнующие общество. К примеру, на поддержку реального сектора экономики и инфраструктуры направлено свыше 25,7 млрд тенге. Это на снос аварийных домов, строительство дорог, дворов, инженерно-коммуникационной инфраструктуры, кредитование малого и среднего бизнеса, пополнение стабилизационного фонда, субсидирование процентной ставки по кредитам для поддержания цен на социально значимые продукты питания и т.д, - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

На сферы образования, здравоохранения и соцпомощи дополнительно направлено 10,5 млрд тенге: на оказание соцпомощи; учитывая дистанционное обучение, на закуп для школьников из малообеспеченных семей компьютеров, роутеров, школьной одежды. Также на закуп дополнительного количества медоборудования и т.д. Кроме того, на резерв акимата для медицинских сфер предусмотрено почти 6 млрд тенге.

В ходе оптимизации ликвидированы и переданы в доверительное управление ряд высокозатратных по содержанию объектов, сокращён руководящий состав подведомственных организаций и т.д.

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