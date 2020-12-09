В Алматинской области открыли родильный дом

В области также откроют 6 врачебных амбулаторий.

В рамках реализации поручений Елбасы и Президента страны в Алматинской области была проделана большая работа и регион продолжает демонстрировать рост во многих отраслях.

В текущем году из-за сложности эпидемиологической ситуации Касым-Жомарт Кемелевич отметил необходимость улучшения качества сферы здравоохранения в стране. Во исполнение данного поручения, по инициативе акима Алматинской области Амандыка Баталова во многих районах и городах региона открываются врачебные амбулатории, родильные дома, проводится капитальный ремонт больниц.

Вот и в канун Дня Независимости, в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту: 30 новых объектов за 30 дней", для жителей села Узынагаш, Жамбылского района, стал доступен новый родильный дом на 100 коек.

Разделил радость с жителями и глава региона Амандык Баталов. Он поздравил сельчан с предстоящими праздниками и пожелал динамичного, как экономического, так и демографического роста области.

Декабрь - месяц, полный радостных событий для всех жителей региона. В честь Дня Первого Президента мы открыли ряд социальных объектов. В областном центре буквально вчера, мы открыли 2 студенческих общежития. В районах и городах области сдали в эксплуатацию жилые дома и другие важные объекты. Только сегодня мы открыли новый родильный дом на сто человек и школьную пристройку на 300 учеников. Современное здание медицинского учреждения соответствует всем стандартам. Оно необходимо не только району, но и всему региону, ведь количество детей с каждым годом растет. Ежегодный прирост новорожденных достигает порядка 50 тысяч. Это говорит о большом демографическом росте. Наша задача обеспечить все условия для их дальнейшей жизни и качественного оказания услуг,- говорит аким области.

Отметил глава Жетысу и то, что все это сделано в рамках поручений Елбасы, а главной приоритетной задачей Касым-Жомарта Токаева он назвал - создание комфортных условий для жизни населения.

Следует подчеркнуть, что новый родильный дом расположился на территории 13 тысяч квадратных метров. На его строительство из республиканского бюджета было выделено- 4,9 млрд. тенге.

Специализированное лечебно- профилактическое учреждение, предназначено для оказания высококвалифицированной стационарной медицинской помощи беременным, роженицам и новорождённым. А также там будут проводиться диагностика патологического состояния и акушерско - гинекологические консультации. Подчеркнем, что в смену женскую консультацию в медицинском учреждении могут посещать 100 человек.

Стало известно, что в рамках акции "Тәуелсіздікке тарту" в Алматинской области откроют 6 врачебных амбулаторий.

А наряду с родильным домом, в Жамбылском районе открыли пристройку к средней школе села Касымбек. Учебное помещение вмещает 300 учеников. На реализацию проекта из местного бюджета было выделено 1,1 млрд. тенге. Общая площадь трехэтажного здания 4,6 тысяч кв. метров. На первом этаже расположены административные кабинеты, спортзал, столовая и актовый зал. А на втором и третьем этаже размещены учебные кабинеты.

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