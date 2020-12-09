Кульгинов об ЛРТ: Работа с банками остановлена

Вопрос привлечения средств с ЕНПФ и Нацфонда не рассматривался и не рассматривается.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался о проекте ЛРТ, передает zakon.kz.

По его словам, это очень сложный проект, начавшийся несколько лет назад. Была проведена инфраструктура и инженерные сети.

Сейчас в период пандемии с банками работа была временно приостановлена. Изначально идея была такой, что город растет и дополнительные виды пассажирского транспорта надо внедрять. Были определенные проблемы, судебные и следственные действия. Поэтому по ЛРТ - непростой вопрос, - ответил аким на брифинге в СЦК.

Он добавил, что на первом этапе была построена инфраструктура. Второй этап пока не начался.

Второй этап - соединить со старым вокзалом. О втором этапе пока речи не идет. Но первый этап начался. Нужно понимать, что это планировалось не только для пассажиров вокзала и аэропорта. Вы видите, как быстро растет город. Количество людей растет. Строятся многоквартирные жилые комплексы. Поэтому количество людей будет увеличиваться, - сказал Кульгинов.

Он отметил, что вопрос привлечения средств с ЕНПФ и Нацфонда не рассматривался и не рассматривается.

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